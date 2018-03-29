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29 марта 2018
18:46  29 марта 2018 0

В поселке под Кемеровом после трагедии решили покрестить всех детей

Всех малышей в поселке решили крестить после страшной трагедииФОТО: Pixabay
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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После гибели пятерых школьников из поселка Трещевский в результате страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, родители всех живущих там некрещеных детей решили их покрестить. Об этом журналистам рассказал районный священник отец Алексей (Соловьев).

«Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни, решили их крестить», — приводит слова священника РИА «Новости». Сейчас в местном храме ежедневно проходят панихиды по погибшим школьникам.

Поселок Трещевский находится примерно в 40 километрах от города Кемерово, где в торговом центре в минувшее воскресенье, 25 марта, произошел страшный пожар. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

Среди погибших оказались и пятиклассники из Трещевского, которые приехали смотреть мультфильм. Сейчас идет процедура опознания пяти этих школьников. Всего в деревне около 700 жителей.

Феликс Сорокин
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