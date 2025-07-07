Российские артиллеристы забросили ВСУ листовками с призывами сдаться в плен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ сбросили на украинские позиции более 64 тысяч агитационных листовок о сдаче в плен
ВС РФ сбросили на украинские позиции более 64 тысяч агитационных листовок о сдаче в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы применили реактивную систему залпового огня «Ураган» для распространения более 64 тысяч агитационных листовок с призывами ВСУ к добровольной сдаче в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Красноармейском направлении военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня „Ураган“ выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям», — уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что использовались специальные 220-мм агитационные реактивные снаряды, в которых вместо поражающих элементов размещены пачки листовок. Каждый снаряд содержит более четырех тысяч листовок, дальность применения — до 35 километров. После завершения операции расчет покинул позицию и замаскировал машину.

В конце апреля произошел подобный инцидент на Южнодонецком направлении. Тогда операторы БПЛА группы «Восток» также сбросили листовки с QR-кодами на позиции ВСУ о добровольной сдаче в плен. Таким образом, они дали шанс украинским военнослужащим вернуться домой живыми. Акция была направлена на тех, кто оказался в окружении, передает «Ридус». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские артиллеристы применили реактивную систему залпового огня «Ураган» для распространения более 64 тысяч агитационных листовок с призывами ВСУ к добровольной сдаче в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Красноармейском направлении военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня „Ураган“ выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям», — уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что использовались специальные 220-мм агитационные реактивные снаряды, в которых вместо поражающих элементов размещены пачки листовок. Каждый снаряд содержит более четырех тысяч листовок, дальность применения — до 35 километров. После завершения операции расчет покинул позицию и замаскировал машину. В конце апреля произошел подобный инцидент на Южнодонецком направлении. Тогда операторы БПЛА группы «Восток» также сбросили листовки с QR-кодами на позиции ВСУ о добровольной сдаче в плен. Таким образом, они дали шанс украинским военнослужащим вернуться домой живыми. Акция была направлена на тех, кто оказался в окружении, передает «Ридус». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...