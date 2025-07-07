Российские артиллеристы забросили ВСУ листовками с призывами сдаться в плен

Российские артиллеристы применили реактивную систему залпового огня «Ураган» для распространения более 64 тысяч агитационных листовок с призывами ВСУ к добровольной сдаче в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Красноармейском направлении военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня „Ураган“ выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен российским подразделениям», — уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что использовались специальные 220-мм агитационные реактивные снаряды, в которых вместо поражающих элементов размещены пачки листовок. Каждый снаряд содержит более четырех тысяч листовок, дальность применения — до 35 километров. После завершения операции расчет покинул позицию и замаскировал машину.
В конце апреля произошел подобный инцидент на Южнодонецком направлении. Тогда операторы БПЛА группы «Восток» также сбросили листовки с QR-кодами на позиции ВСУ о добровольной сдаче в плен. Таким образом, они дали шанс украинским военнослужащим вернуться домой живыми. Акция была направлена на тех, кто оказался в окружении, передает «Ридус».
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