Тюменец, опечаленный смертью жены, устроил поножовщину у магазина

13:27 03 апреля 2018 0

До инцидента 38-летний житель Тюмени ни с кем не вступал в конфликт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени, около магазина на улице Стартовой, между двумя горожанами произошла кровавая поножовщина. Инцидент случился из-за случайного столкновения в магазине. Злоумышленник заявляет, что был расстроен смертью жены и плохо себя контролировал.

По предварительным данным, 38-летний тюменец случайно столкнулся с 28-летнем местным жителем. Он сразу принес извинения. Но тот их не принял и вывел обидчика на улицу. 28-летний тюменец ударил неприятеля по лицу. 38-летний местный житель не остался в долгу, он достал складной нож и ударил незнакомца в живот, после чего скрылся с места преступления.

После инцидента 28-летний пострадавший обратился в полицию, а сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали 38-летнего обидчика. В разговоре с «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюмени пояснили, что у задержанного несколько дней назад скончалась жена. Он был в угнетенном состоянии, однако в конфликты все это время ни с кем не вступал. Кроме того, мужчина признался, что не помнил, как ударил потерпевшего ножом.

Против ранее судимого 38-летнего жителя областного центра инициировали уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.