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Главные новости Ямала
00:44  04 апреля 2018 0

На Ямале сгорело общежитие, есть жертвы. ВИДЕО

Поздно вечером в Ноябрьске сгорело общежитие. Погиб человекФото: группы «Происшествия Ноябрьск» в ВК

В Ноябрьске 3 апреля вечером сгорело одноэтажное общежитие. Пострадало два человека. Одного пострадавшего спасатели доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Еще одного человека спасти не смогли.

Общежитие считалось расселенным. Но оказалось, что в двух комнатах еще жили. Хозяина одной из них не было дома во время пожара. Как сообщил «URA.RU» очевидец пожара, проживавший в этом общежитии ранее, погибший — хозяин комнаты, в больницу попал его гость.

По предварительной версии пожар произошел в районе электрического щита в общежитии. Во время тушения электрикам энергоснабжающей организации пришлось обесточить почти всю улицу. Пока несколько домов остаются без электричества.

Напомним, в конце марта при тушении пожара в поселке Уренгой погиб спасатель. Еще два человека стали жертвами февральского пожара в Тарко-Сале — тогда горожане были возмущены медлительностью спасателей. А в конце декабря прошлого года в селе Красноселькуп при пожаре погибли сразу семь человек, трое из которых — дети.

Сергей Мороз
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