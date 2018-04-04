В Ноябрьске 3 апреля вечером сгорело одноэтажное общежитие. Пострадало два человека. Одного пострадавшего спасатели доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Еще одного человека спасти не смогли.
Общежитие считалось расселенным. Но оказалось, что в двух комнатах еще жили. Хозяина одной из них не было дома во время пожара. Как сообщил «URA.RU» очевидец пожара, проживавший в этом общежитии ранее, погибший — хозяин комнаты, в больницу попал его гость.
По предварительной версии пожар произошел в районе электрического щита в общежитии. Во время тушения электрикам энергоснабжающей организации пришлось обесточить почти всю улицу. Пока несколько домов остаются без электричества.
Напомним, в конце марта при тушении пожара в поселке Уренгой погиб спасатель. Еще два человека стали жертвами февральского пожара в Тарко-Сале — тогда горожане были возмущены медлительностью спасателей. А в конце декабря прошлого года в селе Красноселькуп при пожаре погибли сразу семь человек, трое из которых — дети.