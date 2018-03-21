17:34 21 марта 2018 0

Игра с мертвой птицей не понравилась взрослым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мальчик в одном из дворов Новгорода (не ясно Великого или Нижнего) решил поиграть с мертвым голубем. Он прокатил его с ледяной горки. Произошедшее возмутило проходившую мимо женщину, которая сняла детскую забаву на видео.

«Что ты делаешь? Ты дурак?» — кричит другой мальчик в тот момент, когда любитель птиц разбегается с мертвой птицей в руках. «Как вы играете? Ты думаешь, нормально так играть?» — спрашивает очевидица происходящего. «Мы ее не [убили]», — отвечает мальчик.

«Ребят, очнитесь, разве вы никогда не проходили возле мертвой собаки? Или еще какого-нибудь животного???!!! Голубь, помер, они его не мучают, не отрывают конечности, не жгут его живого, все бывает, все в детстве ели муравьев, так что же вы, все такие правильные, не поднимитесь на митинг по защите прав на безбедную жизнь этих крошечных существ, выдыхайте чаще, и жизнь наладится!» — написал один из комментаторов. «Это как минимум кощунственно», — ответили ему.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае дети катались с горки на окоченевшем трупе собаки. В соцсетях разгорелась ожесточенная дискуссия, пока в дело не вмешалась полиция, установившая, что животное несли, чтобы похоронить.