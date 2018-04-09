{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
05 апреля 2018
14:28  09 апреля 2018 0

В ямальской церкви объяснили инцидент с отказом освящать водопроводную воду

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., святая вода, пенсионерка
Святую воду, заранее освященную в церкви, можно получить из специальных сосудовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехардской епархии посмотрели ролик, на котором священнослужитель отказывает прихожанке освящать воду из-под крана, и не увидели оснований для наказания священника. Об этом рассказал пресс-секретарь городской епархии Сергей Кузнецов.

По словам пресс-секретаря, веских канонических причин, чтобы звонить священнику, нет. «Видно, что он тактично рассказывает о том, что вода освящается в установленное время и в определенных сосудах, откуда верующие могут потом набирать воду», — пояснил Кузнецов агентству «Север-Пресс». Кузнецов предположил, что автор ролика мог специально снять видео исподтишка и разместить в соцсети ради ажиотажа. Он добавил, что совершать молитвословие по просьбе верующих можно над иконой или крестиком. «В этом никогда ни один священник не откажет», — заключил собеседник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в церкви поселка Уренгой на Ямале священнослужитель посоветовал прихожанке вылить мутную воду из своей бутылки и набрать чистую, уже освященную в церкви. Видео инцидента опубликовали на YouTube.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров