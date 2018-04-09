В ямальской церкви объяснили инцидент с отказом освящать водопроводную воду

В Салехардской епархии посмотрели ролик, на котором священнослужитель отказывает прихожанке освящать воду из-под крана, и не увидели оснований для наказания священника. Об этом рассказал пресс-секретарь городской епархии Сергей Кузнецов.
По словам пресс-секретаря, веских канонических причин, чтобы звонить священнику, нет. «Видно, что он тактично рассказывает о том, что вода освящается в установленное время и в определенных сосудах, откуда верующие могут потом набирать воду», — пояснил Кузнецов агентству «Север-Пресс». Кузнецов предположил, что автор ролика мог специально снять видео исподтишка и разместить в соцсети ради ажиотажа. Он добавил, что совершать молитвословие по просьбе верующих можно над иконой или крестиком. «В этом никогда ни один священник не откажет», — заключил собеседник.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в церкви поселка Уренгой на Ямале священнослужитель посоветовал прихожанке вылить мутную воду из своей бутылки и набрать чистую, уже освященную в церкви. Видео инцидента опубликовали на YouTube.