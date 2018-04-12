В Тюмени на расчистку озера Алебашево в Заречной части города потратят 60,5 миллиона рублей. Соответствующая закупка была объявлена областной «Дирекцией коммунально-хозяйственного строительства». Победитель торгов уже известен — приводить озеро в порядок будет не тюменская фирма.
Как следует из документов закупки, на Алебашевском планируется, в частности, срезать камыш, рогоз и осоку на площади в 4 га, вывезти все это на полигон ТБО, после чего разработать земснарядом донные отложения и рекультивировать нарушенные земли на территории в 7,5 га.
Итоги аукциона, на который поступило четыре заявки, были подведены 11 апреля. Победителем было признано ООО «Самара-Стройком», которое снизило цену аукциона с объявленных 60 миллионов 853 тысяч рублей до 60 миллионов 549 тысяч рублей. Работы по расчистке озера, согласно контракту, должны быть завершены до 31 августа 2020 года.
Проект расчистки озера выполнило ООО «Стройпроект». В качестве одной из целей расчистки Алебашево было указано «обеспечение безопасного использования озера населением в рекреационных целях». Как уже писало «URA.RU», летом 2017 года в городской черте не было ни одного бесплатного водоема, где было бы разрешено купание. Это вызвало немало нареканий горожан.