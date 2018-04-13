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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
21:26  13 апреля 2018 0

В Тюмени ждут появления объединенной партии Гудкова и Собчак. Оппозиционеры решили, кому бросят вызов

II съезд партии
Еще не созданная партия Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова уже получила единомышленников в столице Западной СибириФото: Антон Белицкий © URA.RU

Тюменское региональное отделение еще несозданной «Партии перемен» (инициаторы создания — Ксения Собчак и Дмитрий Гудков) планируют возглавить местные активисты Антон Михальчук и Михаил Уваров. Оба на прошедших президентских выборах работали в штабе дочери экс-мэра Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел на политическом ландшафте области.

По версии собеседника агентства, наряду с Михальчуком и Уваровым первыми членами вновь созданного регионального отделения партии станут местные представители движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которые также симпатизируют взглядам оппозиционного политика Алексея Навального. Вновь созданное региональное отделение с высокой долей вероятности (если уложится в регистрационные сроки) примет участие в выборах в городскую думу Тюмени, которые пройдут осенью. На базе «Открытой России» в ближайшее время должен начать работу проект школы кандидата в муниципальные депутаты.

Эксперты по политическим технологиям пока критично оценивают шансы кандидатов от «Партии перемен» пройти в гордуму Тюмени.

Местный электорат не симпатизирует сторонникам радикальных реформ в стране. В частности, на выборах в Государственную Думу в 2016 году кандидат от «Открытой России» Александр Куниловский получил лишь чуть более 1% голосов избирателей. Его противником тогда выступал нынешний глава Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка.

Открытие штаба Ксении Собчак. Тюмень., против всех, штаб собчак тюмень, антон михальчук
По данным инсайдеров, возглавят «Партию перемен» в Тюмени Антон Михальчук (на фото) и Михаил Уваров
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

«Избирательная кампания — это технология. На технологии нужны деньги или много бесплатных специалистов. Первого у них (сторонников Собчак и Гудкова — ред.) нет, и теперь на базе поддержки Навального они собираются волонтеров перенаправить на городские выборы. Но их тоже мало, да и особого желания работать бесплатно на кого-то, кроме Навального, нет. В итоге люди пойдут совсем неизвестные. Это не Альбина Селезнева, которая ногами каждый угол исходила на своем округе в Лесообазе», — комментирует политолог Александр Безделов.

Антон Михальчук в разговоре с «URA.RU» сослался на высокую занятность и пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Связаться с Михаилом Уваровым на момент подготовки материала не удалось.

На выборы в городскую думу Тюмени, как уже сообщало агентство, планируют выдвинуться как минимум три кандидата от ОНФ — Евгений Семеняко, Александр Пересторонин и Сергей Соловьев. Партийный список также сформировали в региональном отделении КПРФ. Сейчас его возглавляют депутат Облдумы Тамара Казанцева и ее сторонник Сергей Пыхалов.

Эльдар Булатов
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