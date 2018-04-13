21:26 13 апреля 2018 0

Еще не созданная партия Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова уже получила единомышленников в столице Западной Сибири Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Тюменское региональное отделение еще несозданной «Партии перемен» (инициаторы создания — Ксения Собчак и Дмитрий Гудков) планируют возглавить местные активисты Антон Михальчук и Михаил Уваров. Оба на прошедших президентских выборах работали в штабе дочери экс-мэра Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел на политическом ландшафте области.

По версии собеседника агентства, наряду с Михальчуком и Уваровым первыми членами вновь созданного регионального отделения партии станут местные представители движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которые также симпатизируют взглядам оппозиционного политика Алексея Навального. Вновь созданное региональное отделение с высокой долей вероятности (если уложится в регистрационные сроки) примет участие в выборах в городскую думу Тюмени, которые пройдут осенью. На базе «Открытой России» в ближайшее время должен начать работу проект школы кандидата в муниципальные депутаты.

Эксперты по политическим технологиям пока критично оценивают шансы кандидатов от «Партии перемен» пройти в гордуму Тюмени.

Местный электорат не симпатизирует сторонникам радикальных реформ в стране. В частности, на выборах в Государственную Думу в 2016 году кандидат от «Открытой России» Александр Куниловский получил лишь чуть более 1% голосов избирателей. Его противником тогда выступал нынешний глава Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка.

По данным инсайдеров, возглавят «Партию перемен» в Тюмени Антон Михальчук (на фото) и Михаил Уваров Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

«Избирательная кампания — это технология. На технологии нужны деньги или много бесплатных специалистов. Первого у них (сторонников Собчак и Гудкова — ред.) нет, и теперь на базе поддержки Навального они собираются волонтеров перенаправить на городские выборы. Но их тоже мало, да и особого желания работать бесплатно на кого-то, кроме Навального, нет. В итоге люди пойдут совсем неизвестные. Это не Альбина Селезнева, которая ногами каждый угол исходила на своем округе в Лесообазе», — комментирует политолог Александр Безделов.

Антон Михальчук в разговоре с «URA.RU» сослался на высокую занятность и пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Связаться с Михаилом Уваровым на момент подготовки материала не удалось.

На выборы в городскую думу Тюмени, как уже сообщало агентство, планируют выдвинуться как минимум три кандидата от ОНФ — Евгений Семеняко, Александр Пересторонин и Сергей Соловьев. Партийный список также сформировали в региональном отделении КПРФ. Сейчас его возглавляют депутат Облдумы Тамара Казанцева и ее сторонник Сергей Пыхалов.