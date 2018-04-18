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Главные новости Тюменской области
13:02  18 апреля 2018 0

Тюменцам разрешат использовать городской герб в любых целях. Условие только одно

Глава администрации Тюмени Александр Моор. Тюмень, герб тюмень, фото путина
Чиновники взяли за основу федеральное законодательство о геральдикеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Герб и флаг города Тюмени разрешат использовать всем без исключения гражданам и компаниям — такое новшество в решение гордумы предложили внести местные чиновники. Предложение не вызвало вопросов и возражений депутатов на заседании думской комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, которое прошло сегодня, 18 апреля.

Как пояснила замглавы администрации города Ольга Векшина, ряд изменений предполагается внести по аналогии с действующим федеральным законодательством в области геральдики. Чиновники предложили разрешить использование герба Тюмени как органам власти и местного самоуправления, так и общественным организациям, предприятиям, организациям и даже гражданам при единственном условии: такое использование не должно являться надругательством над гербом.

Ранее, согласно решению гордумы «О гербе и флаге города Тюмени», изображение герба не имели права использовать общественники, коммерческие организации и обычные граждане. Предложение чиновников поддержали все 10 членов думской комиссии, присутствовавшие на заседании. Теперь вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы 26 апреля.

Надежда Карташова
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