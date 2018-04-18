Герб и флаг города Тюмени разрешат использовать всем без исключения гражданам и компаниям — такое новшество в решение гордумы предложили внести местные чиновники. Предложение не вызвало вопросов и возражений депутатов на заседании думской комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, которое прошло сегодня, 18 апреля.
Как пояснила замглавы администрации города Ольга Векшина, ряд изменений предполагается внести по аналогии с действующим федеральным законодательством в области геральдики. Чиновники предложили разрешить использование герба Тюмени как органам власти и местного самоуправления, так и общественным организациям, предприятиям, организациям и даже гражданам при единственном условии: такое использование не должно являться надругательством над гербом.
Ранее, согласно решению гордумы «О гербе и флаге города Тюмени», изображение герба не имели права использовать общественники, коммерческие организации и обычные граждане. Предложение чиновников поддержали все 10 членов думской комиссии, присутствовавшие на заседании. Теперь вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы 26 апреля.