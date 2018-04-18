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18 апреля 2018
Главные новости 
15:28  18 апреля 2018 1

Администрация свердловского губернатора сделала депутата Госдумы изгоем. Все заметили, но никто не вступился

Презентация отреставрированного здания библиотеки им. Белинского. Екатеринбург, альшевских андрей, куйвашев евгений
Депутата Альшевских коллеги теперь называют изгоемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская власть продемонстрировала депутатам Госдумы РФ последствия их жалоб на действия чиновников. Федеральный парламентарий, избранный от «Единой России» Андрей Альшевских в среду, 18 апреля, остался без приглашения сразу на два важных совещания: расширенное — с главами муниципальных образований и заседание совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области. Мероприятия прошли в МВЦ «Екатеринбург Экспо» в расширенном составе — с членами свердловского кабмина, руководителями силовых ведомств, депутатами всех уровней и главами муниципалитетов.

Схема рассадки участников совещания не предполагала присутствие Альшевских
Фото: читатели URA.RU

В схеме рассадки, оказавшейся в распоряжении «URA.RU», из депутатов Госдумы значатся только Максим Иванов, Андрей Ветлужских, Сергей Чепиков, Лев Ковпак, Александр Петров. Последний появился на мероприятии с густой короткой седой бородой.

Коллеги Альшевских по Госдуме и отдельные чиновники заметили отсутствие парламентария, но не удивились и промолчали. Все они в курсе взаимоотношений депутата с администрацией свердловского губернатора. Тот пожаловался в Генпрокуратуру РФ на непредоставление чиновниками необходимой информации. Надзорный орган передал жалобу региональному подразделению, которое внесло представление на имя губернатора об устранении нарушений законодательства. Во вторник, 17 апреля, представление было оспорено администрацией в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, который занял сторону областных чиновников. Альшевских заявил, что намерен обжаловать это решение.

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Приглашения депутатов на важные мероприятия (сегодняшнее — из числа таких) состоят из нескольких стадий: депутат уведомляется письменно, по электронной почте и звонком протокольной службы, которая уточняет его готовность прийти. Ни один из этих элементов, как утверждают в аппарате Альшевских, не был выполнен ни накануне, ни сегодня утром.

Сам Альшевских заверил «URA.RU», что не сильно расстроился отсутствию приглашения: «Я знал, что будут мероприятия, но у меня были планы в области, поэтому я не смог бы присутствовать. В любом случае, мой работодатель — избиратель, а от чиновников мы никак не зависим. Если даже нас и не позвали, это просто не с лучшей стороны характеризует отдельных чиновников губернаторской администрации».

В администрации губернатора меж тем предложили свое объяснение отсутствию приглашения в адрес депутата. «Трудно сейчас сказать, был ли депутат приглашен — это следует уточнить. В любом случае, список участников любого мероприятия или совещания определяется степенью вовлеченности в проект, потенциально возможным вкладом в него, в конце концов, профессиональной погруженностью, а отнюдь не должностью», — уточнил директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.

Антон Ольшанников
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