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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:21  17 апреля 2018 0

Администрация свердловского губернатора унизила прокуратуру и показала Госдуме, кто тут главный

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
Верх-Исетский суд преподал урок всей ГосдумеФото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация губернатора Свердловской области продемонстрировала собственный авторитет и оспорила компетентность региональной прокуратуры. В редком для региона процессе во вторник, 17 апреля, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга занял сторону областных чиновников. Спор продлился примерно час, еще полчаса судья Ирина Майорова принимала решение в совещательной комнате.

Обладминистрация оспаривала представление, которое прокуратура Свердловской области внесла ей в середине марта. Поручение областной прокуратуре по подведомственности передала Генпрокуратура РФ, куда обратился депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских. Он запрашивал материалы о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, но получил отказ. Прокуратура такое решение не поддержала и объяснила чиновникам, что на обращения депутата Госдумы они должна реагировать быстро и полно, предоставляя все необходимые документы или сведения.

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Администрацию губернатора на процессе представлял не сам Евгений Куйвашев, а подписавший исковое заявление консультант управления судебной практики обладминистрации Алексей Тертышный. От прокуратуры присутствовал рядовой сотрудник, а сам глава ведомства Сергей Охлопков находится в отпуске до 4 мая.

Требование прокуратуры «проваливается» уже второй раз за две последние недели. Первым публичным унижением силовиков стало заседание свердловского Заксобрания 3 апреля, на котором народные избранники отказались лишить полномочий депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна, нарушившего федеральный закон.

Получить комментарий самого надзорного ведомства по поводу проигранного сегодня дела не удалось — телефон пресс-службы не отвечает. «Чуда не случилось, все было ожидаемо. Вольно трактовать нормы федерального закона, видимо, администрации губернатора можно. Это не единственное судебное разбирательство в этом направлении. Получим мотивировочную часть и будем планировать дальнейшие действия. Решение суда касается не только меня — это про всех депутатов Госдумы. На основании этого решения могут теперь выноситься решения в других субъектах Федерации. Будем обсуждать в профильном комитете по контролю и регламенту, в который я вхожу, поскольку вопрос о статусе депутата как раз в его компетенции», — пояснил «URA.RU» депутат Андрей Альшевских, выступавший в процессе в качестве третьего лица.

Антон Ольшанников
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