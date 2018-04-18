21:00 18 апреля 2018 0

Санкции против США ударят по России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Госдума скоро должна подписать законопроект об ответных санкциях России против США. Госкорпорации уже считают возможные убытки и потери — как финансовые, так и имиджевые. Эксперты, опрошенные «URA.RU», объяснили, чего лишится страна, и признали, что «мы сами себя накажем больше, чем США».

Уральских народных избранников начали «отлавливать» по фото в Instagram. Депутаты свердловского Заксобрания, для понимания, любили уезжать в перерыв между заседаниями на денек-другой. Некоторые даже улетали на сафари, позже хвастаясь фото с трофеями. Теперь прокуратура устроит проблемы любителям свободного графика.

Лидер «Уральских пельменей» Андрей Рожков, который бросил столицу ради родного Екатеринбурга, в эксклюзивном интервью для «URA.RU» рассказал, как собирался в Афганистан, обозначил минусы Москвы, высказался по поводу сноса башни и, главное, сформулировал национальную идею россиян.

В одной из башкирских школ ученик устроил резню, после чего поджег класс. Одной из пострадавших девочек пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от подростка. Парень также серьезно ранил учительницу. У нас — фото и видео с места ЧП.

Актер и режиссер Данила Козловский, который оскорблял россиян, заступился за своего коллегу Алексея Серебрякова. Козловский назвал Серебрякова, живущего в Канаде, патриотом, и на видео объяснил свои слова.

Филипп Киркоров оскорбил православных. Поп-король, который сейчас находится на гастролях в Ленинградской области, разместил на своей странице в Instagram ряд неоднозначных фото с иконой и масонским символом. Фанаты, разгневанные на певца, отметили, что «хорошо хоть не в перьях».