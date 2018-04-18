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18 апреля 2018
19:59  18 апреля 2018 0

Козловский назвал Серебрякова патриотом из-за слов о хамстве россиян. ВИДЕО

Актер обратил внимание на то, что проблемы нельзя скрыватьФОТО: скрин передачи Олега Меньшикова, YouTube

Популярный российский актер и режиссер Данила Козловский назвал своего коллегу Алексея Серебрякова патриотом за то, что тот не боится говорить о недостатках. Об этом Козловский заявил во время передачи «ОМ» Олега Меньшикова. В среду, 18 апреля, запись беседы опубликовали на YouTube.

Козловский рассказал Меньшикову об отношении к Серебрякову, который в феврале вызвал скандал своим заявлением о том, что национальная идея России — это хамство. За эти слова Козловский назвал коллегу по актерскому цеху патриотом. «Люди, которые не стесняются говорить о своих болячках, о каких-то недостатках — это не отсутствие патриотизма», — подчеркнул артист, призвав не скрывать проблемы. «Наоборот, надо говорить, что у нас вот так вот», — уточнил гость Меньшикова.

Кроме того, Козловский рассказал о том, как переживает известность. Он отметил, что ему нравится, когда он получает награды, когда ему дарят цветы и прислушиваются к нему, однако артист также указал на негативную сторону славы, когда его слова могут перевирать. Ранее артист рассказал о своих комплексах и страхах, а также о том, как с ними следует справляться, чтобы использовать в личных интересах.

Иван Шестак
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