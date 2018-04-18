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18 апреля 2018
10:12  18 апреля 2018 0

Ученик на Южном Урале устроил резню в школе и поджег класс. «Пострадавших выносили на носилках!» ФОТО, ВИДЕО

Все дети эвакуированы из школыФото: cityopen.ru

В школе города Стерлитамака в Башкирии произошло ЧП — один из учеников принес в школу нож и напал на детей. Пострадали несколько человек, в том числе учительница. В соцсетях горожане сообщают первые подробности.

«Школьник по разной информации пырнул учительницу ножом и поджег класс… Пострадавших выносили на носилках! На место происшествия прибыло семь машин скорой медицинской помощи и пожарный расчет», — написали в группе «Стерлитамак рулит».

Mash уточняет, что подросток ранил ножом двух девочек. Чтобы спастись, одной пришлось выпрыгнуть в окно. После этого мальчик поджег школу и серьезно ранил женщину-учительницу Екатерину Першину. Он ее облил бензином и поджег. Подросток сам себя ударил ножом, и сейчас доставлен в местную больницу.

Александр Лукманов
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