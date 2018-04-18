В школе города Стерлитамака в Башкирии произошло ЧП — один из учеников принес в школу нож и напал на детей. Пострадали несколько человек, в том числе учительница. В соцсетях горожане сообщают первые подробности.
«Школьник по разной информации пырнул учительницу ножом и поджег класс… Пострадавших выносили на носилках! На место происшествия прибыло семь машин скорой медицинской помощи и пожарный расчет», — написали в группе «Стерлитамак рулит».
Mash уточняет, что подросток ранил ножом двух девочек. Чтобы спастись, одной пришлось выпрыгнуть в окно. После этого мальчик поджег школу и серьезно ранил женщину-учительницу Екатерину Першину. Он ее облил бензином и поджег. Подросток сам себя ударил ножом, и сейчас доставлен в местную больницу.