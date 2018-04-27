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27 апреля 2018
26 апреля 2018
01:17  27 апреля 2018 0

Террористы использовали в Сирии химикаты из британского Солсбери

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Найденные в лабораториях террористов химикаты производили в ВеликобританииФото: Анна Майорова © URA.RU
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Сирийские войска нашли в Думе склады террористов с химикатами, произведенными в Германии и британской лаборатории Портон-Дауна, находящейся в Солсбери. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид.

Дипломат выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, которая находится в Сирии, посетит склады, в которых были найдены оставленные боевиками химикаты, и тогда «все ложные обвинения будут разоблачены, и мир узнает правду», пишет «Федеральное агентство новостей».

Постоянный представитель России при организации Александр Шульгин поддержал просьбу коллеги, отметив, что Москва настаивает на том, чтобы эксперты приехали в Думу и осмотрели подпольные лаборатории террористов.

7 апреля, напомним, в СМИ появилась информация, что сирийские правительственные войска использовали химическое оружие в Восточной Гуте, в результате чего якобы погибли мирные жители. Страны Запада увидели в произошедшем «российский след» и нанесли в качестве ответных мер ракетный удар по Сирии. Участие в нем также приняли Великобритания и Франция.

Особый внимание на производство химикатов в британском Солсбери Гасан Обаид обратил в связи с произошедшим там в марте 2018 года покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они были отравлены ядом, который в свое время производился в России. Это и стало причиной очередных обвинений Москвы в причастности к произошедшему.

Сергей Демин
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