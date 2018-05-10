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12:16  10 мая 2018 0

Полиция задержала координатора штаба Навального в Перми

Забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Пермь
В полиции ситуацию не комментируютФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Полиция задержала координатора штаба Алексея Навального в Перми Наталью Вавилову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Информацию «URA.RU» подтвердил сторонник политика Сергей Ухов.

Задержание произошло в микрорайоне Голованово. «Сегодня я вышла из дома нетипично рано, были еще дела до работы, и [надо было] сына в школу завезти, — написала она. — Не успели [с ребенком] сесть в машину, как полицейские заблокировали выезд».

Активистке предложили проехать в отдел полиции Свердловского района. Она настаивала на повестке, но ей, с ее слов, пригрозили применением физической силы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю прокомментировать ситуацию отказались.

Собеседник «URA.RU» Сергей Ухов предположил, что задержание может быть связано с шествием 5 мая. В этот день Алексей Навальный предложил жителям города выйти на улицы в преддверии инаугурации Владимира Путина. В день мероприятия в Перми задержаний не было.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
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