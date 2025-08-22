Мэр Перми Эдуард Соснин раскрыл, что лично пригласил Артемия Лебедева в город в 2024 году. Дизайнер приехал на форум «Города будущего» и оценил ключевые локации. Видео визита опубликовано в telegram-канале главы города.
«В июне прошлого года звал Артемия Лебедева посетить Пермь. Артемий приехал на Пермский форум „Города будущего“. Накануне прогулялись вместе по городским локациям — от набережной до „Зеленого кольца“, — написал Соснин и разместил видео, в котором Лебедев поделился впечатлениями от визита. В нем дизайнер оценил пермские урбанистические проекты.
Лебедев не впервые участвует в проектах, связанных с развитием городской среды Перми. Ранее его студия разработала неофициальный логотип города и создала экспериментальные остановки, а сам дизайнер комментировал культурные изменения в столице Прикамья.
В прошлом году его критика состояния городской среды вызвала публичную дискуссию с мэром Сосниным, который пригласил Лебедева лично оценить перемены. Форум «Города будущего», который проходит в Перми 22 и 23 августа 2025 года, стал новой площадкой для обсуждения дальнейших преобразований. Лебедев — один из приглашенных спикеров форума.
