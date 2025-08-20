В Пермском театре кукол в ближайшие дни ждут самых маленьких зрителей. В афише спектакль в формате мастер-класса «Ах, Красная Шапочка!» (4+) и спектакль-игра «Цветные истории» (1+).
«Ах, Красная Шапочка!»
Сюжет сказки известен всем очень давно, а Пермский театр кукол по ее мотивам приготовил веселый мастер-класс для своих зрителей. Детсадовцы и школьники, их родители, воспитатели и учителя увидят, как рождается сказка: актеры сочинят историю Красной Шапочки прямо у публики на глазах — возникнет сцена, найдутся персонажи, волшебство театра случится здесь и сейчас, обещают авторы шоу. Представление подойдет для зрителей от четырех лет. Показы пройдут 23 и 26 августа в 11:00, а также 28 августа в 19:00.
«Цветные истории»
Спектакль состоит из двух частей — собственно представления и интерактивного общения артистов со зрителями. Будут игры и физические опыты. «Главные герои — девочка и мальчик — разворачивают на глазах у зрителей калейдоскоп цветных историй о временах года. Актеры говорят мало, в основном обходясь средствами мимики и жестов, общаясь посредством разных предметов, цветов, форм и текстур. Каждый «эпизод» —это одновременно спектакль, развивающая игра, индивидуальное общение с ребенком и мастер-класс для родителей», — говорится на сайте театра. На спектакль авторы ждут детей от одного до четырех лет. Ближайшие показы состоятся 25 и 26 августа в 19:00, а также 27 августа в 11:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!