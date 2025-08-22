22 августа 2025

Пермяки собирают деньги для младенца, который не может закрыть глаза после родов. Фото

Малыш подключен к аппарату ИВЛ
Малыш подключен к аппарату ИВЛ

Благотворительный фонд «Дедморозим» начал сбор средств для помощи малышу Асению из Перми, который после тяжелых родов не может самостоятельно закрыть глаза и нуждается в особом уходе. Об этом сообщил основатель организации Дмитрий Жебелев.

«Мальчику нужны расходные материалы к медоборудованию и специализированное питание на сумму в 331 400 рублей. Никто не обязан помогать Арсению, но вдруг именно вам нестерпимо захочется», — написал Жебелев в своем telegram-канале.

Причиной тяжелого состояния ребенка стало аноксическое поражение мозга. В течение некоторого времени кислород не поступал, что привело к гибели клеток. Сейчас Арсений дышит при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, питается через гастростому и не может закрыть глаза — их приходится постоянно увлажнять.

По информации фонда, после выписки из больницы мама мальчика прошла специальное обучение по уходу за ребенком, и теперь семья может находиться вместе дома. Служба качества жизни фонда «Дедморозим» регулярно навещает малыша.

«Главным специалистом по заботе за Арсением стала шестилетняя сестра Арина. Она разминает и мажет кремом его ручки, делает массаж, болтает с ним о своих делах в садике и лично контролирует каждого специалиста, который навещает брата», — рассказал Жебелев.

Помощь необходима, чтобы ребенок мог продолжать жить дома, а не в больнице. Поддержать семью можно по ссылке, размещенной в соцсетях фонда.

Малыш не в состоянии самостоятельно закрыть глаза
Малыш не в состоянии самостоятельно закрыть глаза
Фото:

