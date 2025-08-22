Пермские богачи платят 280 тысяч за «квадрат»

Средняя цена квадратного метра в пермских элитных новостройках превысила 280 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса «Объектив.РФ».
«Средняя цена квадратного метра в квартирах премиум-класса в Перми достигла 281,4 тысячи рублей по итогам января-июля 2025 года. Доля сделок в этом сегменте составила лишь 0,6% от общего рынка новостроек», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Объектив.РФ».
Дороже всего элитное жилье оказалось в Тюмени (374,6 тысяч рублей за квадратный метр) и Екатеринбурге (366,9 тысяч рублей за квадратный метр). Третье место занял Хабаровск с показателем 290,5 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты отмечают, что премиальные дома редко реализуются до ввода в эксплуатацию и часто продаются еще несколько лет после завершения строительства. Такая недвижимость минимально чувствительна к рыночной конъюнктуре.
Ранее в июле 2025 года в Перми отмечался рост цен и на вторичное жилье: стоимость квадратного метра увеличилась на 1,2% до 111 тысяч рублей, что вывело город на второе место среди миллионников России по темпам удорожания. Одновременно наблюдалось значительное увеличение предложения на рынке, что также влияло на динамику цен в различных сегментах недвижимости.
