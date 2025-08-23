Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин приветствовал участников и зрителей международного чемпионата «Битва роботов-2025», который впервые проходит в крупнейшей арене региона — УДС «Молот». В полуфинал вышли команды из Казани, Москвы, Воронежа, Тегерана и Санкт-Петербурга.
«Пермь подтверждает статус города будущего, одновременно принимая и форум развития, и масштабные робототехнические соревнования. Желаю командам ярких побед, а зрителям — незабываемых эмоций от технологичных поединков», — сказал Махонин во время прямой трансляции первого отборочного этапа — чемпионат Битва роботов 2025 в соцсети «ВКонтакте».
По итогам первого отборочного этапа в полуфинал вышли сильнейшие: в категории мини-роботов — команды из Казани и Санкт-Петербурга, в категории больших роботов — участники из Воронежа, Москвы и Тегерана. Отдельный приз зрительских симпатий в голосовании VK получила команда «2ФМ» из Фрязино, которая также продолжит борьбу.
Ранее во втором поединке первого отборочного этапа пермский робот-флиппер «Зверобой» одержал победу над тульским спиннером «Кабаны», обеспечив себе выход в следующий раунд соревнований. Чемпионат «Битва роботов-2025» впервые проходит в Перми, на арене УДС «Молот», где команды из разных городов и стран продолжают борьбу за выход в финал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!