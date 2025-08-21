В Перми открылась выставка с личными вещами бойцов, которые помогли им выжить на СВО

В фойе пермского заксобрания начала работать выставка, экспонатами которой стали личные вещи бойцов на СВО. Среди них есть «браслет выживания» и псалом, чтение которого помогало военнослужащему с позывным «Доцент» в самых страшных боях. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.
«На экспозиции представлены макеты оружия, обмундирование бойцов, знаки различия вооруженных сил и формирований, элементы артефактов с поля боя. Все вещи собраны и привезены активистами-добровольцами и военнослужащими из зоны проведения СВО», — говорится в сообщении.
Среди экспонатов есть ежедневник экс-депутата заксобрания, председателя региональной Ассоциации ветеранов СВО Александра Григоренко, а также личные вещи членов молодежного парламента Леонида Новохатского (сумка и кепка) и Даниила Степанова (рация и термоодеяло). Представлен мобильный телефон, который спас жизнь бойцу с позывным «Индеец»: во время обстрела дронов осколок гранаты пробил бронежилет, но попал в телефон, который находился в нагрудном кармане.
«Браслет выживания» принадлежал военнослужащему с позывным «Терминатор», который сражался на Луганском направлении. Он говорил, что если бы не браслет, то вряд ли бы он остался в живых. Позже он подарил его волонтерам и погиб через две недели. Псалом военнослужащему из Горнозаводского округа дала супруга и велела выучить наизусть. Он был с ним при освобождении Курской области под деревней Леонидово. «Герой с товарищами попал под минометный обстрел и атаку дронов, где он получил тяжелые ранения, но смог добраться до своих. Потом он говорил, что „молитва и вера спасли жизнь“», — говорится в описании экспоната.
«Сбор свидетельств, предметов и артефактов сегодня помогает сохранить подлинную историю. Историю, которую создают наши герои сегодня. Мы должны передать эту память будущим поколениям», – отметил председатель заксобрания Валерий Сухих. После окончания выставки в фойе заксобрания она будет представлена в историческом парке «Россия — моя история».
