В Прикамье на территории курорта Усть-Качка запущено строительство аквапарка. Работа на объекте кипит, а плоды трудов видны невооруженным глазом, выяснили журналисты.
«В Усть-Качке строят аквапарк. Уже начали укладывать трубы и плиты под фундамент», — передает портал Properm.
Объект располагается вблизи парковки курорта, точнее — между корпусом «Прикамские нивы» и выездом из комплекса со стороны улицы Стройки. URA.RU уже рассказывало, что аквапарк нужен санаторию для увеличения перечня услуг для детей и взрослых. Ожидается, что работы будут завершены в конце 2027 года.
Власти собираются открыть еще два аквапарка в Перми. Один разместится в Камской долине, второй — рядом с торговым центром «iMall Эспланада».
