22 августа 2025

Укладывают трубы и плиты фундамента: под Пермью строят новый аквапарк

В Усть-качке начали строить аквапарка
По проекту, общая площадь комплекса составляет 10 тысяч квадратных метров
В Прикамье на территории курорта Усть-Качка запущено строительство аквапарка. Работа на объекте кипит, а плоды трудов видны невооруженным глазом, выяснили журналисты.

«В Усть-Качке строят аквапарк. Уже начали укладывать трубы и плиты под фундамент», — передает портал Properm.

Объект располагается вблизи парковки курорта, точнее — между корпусом «Прикамские нивы» и выездом из комплекса со стороны улицы Стройки. URA.RU уже рассказывало, что аквапарк нужен санаторию для увеличения перечня услуг для детей и взрослых. Ожидается, что работы будут завершены в конце 2027 года.

Власти собираются открыть еще два аквапарка в Перми. Один разместится в Камской долине, второй — рядом с торговым центром «iMall Эспланада».

