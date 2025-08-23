Пассажиропоток аэропорта Перми вырос на 4 процента

Махонин и Ядров обсудили развитие пермского аэропорта и новые рейсы
В рамках пермского форума «Города будущего» губернатор Дмитрий Махонин и глава Росавиации Дмитрий Ядров провели встречу, посвященную развитию аэропорта «Большое Савино». Стороны обсудили расширение маршрутной сети и улучшение инфраструктуры воздушной гавани. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. 

«Регион активно добавляет новые направления: 22 августа запущен субсидируемый рейс в Горно-Алтайск, ранее появились рейсы в Ярославль. За семь месяцев 2025 года пассажиропоток аэропорта превысил 1 млн пассажиров, что на 4% больше показателей аналогичного периода прошлого года. На международных направлениях рост составил 17%», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. 

Махонин и Ядров также рассмотрели дальнейшее развитие инфраструктуры аэропорта для улучшения комфорта пассажиров. В конце июля 2025 года определился новый подрядчик реконструкции инфраструктуры аэропорта «Большое Савино» — АО «Уралмостострой». Он приступил к работам по обновлению перрона, рулежных дорожек и инженерных сетей. Проект должен быть завершен к сентябрю 2026 года.

