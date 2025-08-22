22 августа 2025

В Прикамье готовятся к масштабному обновлению дорожной сети. Фото

Никитин и Махонин обсудили развитие транспорта в Прикамье к 2030 году
Министр транспорта РФ Андрей Никитин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подвели итоги реализации нацпроектов и обсудили планы по развитию транспортной инфраструктуры региона. За последние пять лет в Прикамье отремонтировали 325 дорог и 42 моста, а к 2030 году планируется обновить еще 200 км дорожной сети. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

«С 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в Прикамье приведены в нормативное состояние 325 автомобильных дорог и 42 мостовых сооружения. Текущий год также ознаменован активными работами: планируется отремонтировать 95 км дорог и 35 мостов. На предстоящие шесть лет поставлена задача обновить еще 200 км дорожной сети и 140 мостов», — подчеркнул Махонин.

 Отдельное внимание уделяется программам «Светлый край», обеспечивающей освещение региональных трасс в населенных пунктах, и переводу дорог в асфальтобетонное покрытие. Пермский края демонстрирует впечатляющие результаты в цифровизации транспортной системы. Регион входит в четверку лидеров России по внедрению интеллектуальных транспортных систем, которые способствуют снижению аварийности, повышению средней скорости движения и оперативности работы экстренных служб.

Полностью обновлен парк общественного транспорта Перми и межмуниципальных маршрутов, а к 2030 году планируется достичь 100% показателя по доле транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного. Ключевыми инфраструктурными проектами, реализуемыми при федеральной поддержке, стали строительство улицы Крисанова с двухуровневой развязкой и мостом через реку Данилиху, а также реконструкция улицы Карпинского, которые формируют единый транспортный коридор Перми.

В Березниковско-Соликамской агломерации ведется реконструкция въезда в Березники с расширением до четырех полос и устройством круговой развязки. Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что Пермский край стабильно перевыполняет плановые значения указа президента, а более 80% региональных дорог и 85% дорог агломерации приведены в нормативное состояние.

