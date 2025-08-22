22 августа 2025

Аналитики выяснили, насколько подорожали сборы ребенка к школе в Перми

Родители из Перми тратят на подготовку ребенка к школе более 14 000 рублей
Цены на одежду, обувь и канцелярские за год выросли
Цены на одежду, обувь и канцелярские за год выросли Фото:

В Перми средние расходы на подготовку ребенка к новому учебному году выросли на 10% и достигли 14,3 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы SuperJob.

«В Перми в этом году родители тратят на сборы детей в школу на 10% больше по сравнению с 2024-м. Средний чек по городу составил 14 300 рублей», — результаты исследования имеются в распоряжении информационного агентства.

Эксперты связывают рост затрат с увеличением цен на одежду, обувь и канцелярские товары. На дистанции в шесть лет рост по стране составляет 1,5-2 раза.

