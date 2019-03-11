Власти требуют привести свалки в соответствие с требованиями федерального закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области главы сельсоветов получили требования к организации площадок для хранения твердых коммунальных отходов, выполнить которые необходимо к 24 апреля. Однако главы сельсоветов заявляют, что у них нет ни сил, ни средств, чтобы выполнить все условия. Об этом «URA.RU» рассказал глава Красноуральского сельсовета Юргамышского района Павел Дмитриев, который выслал в редакцию копию требований.

Согласно документу, подписанному первым заместителем губернатора — директором департамента промышленности и экономического развития Андреем Саносяном, а затем врио главы Юргамышского района Анатолием Чесноковым, площадки должны быть защищены от осадков и ветра, иметь водонепроницаемую площадку и стоки, оборудованные очистными сооружениями. «У нас для этого нет ни сил, ни техники, ни средств. Не понимаю, зачем такие требования выставляют, их ни один сельсовет не сможет выполнить. Тем более сейчас, когда все завалено снегом», — отметил Павел Дмитриев.

В департаменте промышленности в ответ на вопрос «URA.RU» отметили, что департамент курирует данное направление, и предложили обратиться в департамент природных ресурсов Курганской области. Начальник отдела охраны окружающей среды Оксана Гирман подчеркнула, что документ содержит «требования федерального законодательства, которые появились не сегодня и не год назад». Более подробные комментарии она предложила получить с помощью письменного запроса.