Часть Сирии хочет присоединиться к Израилю

Жители деревни Хадер на юге Сирии выразили желание присоединиться к Израилю. Они опасаются, что суннитская оппозиция будет угрожать их будущему. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.
«Мы должны выбрать наименее плохое — мы попросим, чтобы нас присоединили к Голанам. <...> Они [суннитская оппозиция] заберут наших женщин и наши дома, и кто защитит нашу честь — мы с ним», — передает Kan слова местных жителей.
Телеканал отметил, что жители деревни провели собрание. Они выразили мнение, что включение их территории в состав Израиля обеспечит большую безопасность для сирийцев по сравнению с пребыванием в Сирии на фоне изменений в политическом руководстве Дамаска.
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