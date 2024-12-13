Часть Сирии хочет присоединиться к Израилю

Kan: жители деревни на юге Сирии высказались за присоединение к Израилю
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Жители сирийской деревни считают, что присоединение к Израилю обеспечит им большую безопасность
Жители сирийской деревни считают, что присоединение к Израилю обеспечит им большую безопасность Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Жители деревни Хадер на юге Сирии выразили желание присоединиться к Израилю. Они опасаются, что суннитская оппозиция будет угрожать их будущему. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Мы должны выбрать наименее плохое — мы попросим, чтобы нас присоединили к Голанам. <...> Они [суннитская оппозиция] заберут наших женщин и наши дома, и кто защитит нашу честь — мы с ним», — передает Kan слова местных жителей.

Телеканал отметил, что жители деревни провели собрание. Они выразили мнение, что включение их территории в состав Израиля обеспечит большую безопасность для сирийцев по сравнению с пребыванием в Сирии на фоне изменений в политическом руководстве Дамаска.

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Жители деревни Хадер на юге Сирии выразили желание присоединиться к Израилю. Они опасаются, что суннитская оппозиция будет угрожать их будущему. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. «Мы должны выбрать наименее плохое — мы попросим, чтобы нас присоединили к Голанам. <...> Они [суннитская оппозиция] заберут наших женщин и наши дома, и кто защитит нашу честь — мы с ним», — передает Kan слова местных жителей. Телеканал отметил, что жители деревни провели собрание. Они выразили мнение, что включение их территории в состав Израиля обеспечит большую безопасность для сирийцев по сравнению с пребыванием в Сирии на фоне изменений в политическом руководстве Дамаска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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