В вымышленном городе Чангадан оказались достопримечательности Салехарда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В сериале «Мертвое озеро», ставшего русской версией популярного сериала «Твин Пикс», показали достопримечательности Салехарда. Кадры из мистического детектива опубликовал telegram-канал «Мало Ямала».

На скриншотах из сериала видно стелу «Полярный круг». В этот момент главному герою, прибывшему в вымышленный город Чангадан, рассказывают, что памятник символизирует победу человека над природой сурового Севера. Также на экране показали еще не построенный мост через Обь.

Премьера «Мертвого озера» состоялась 14 марта на онлайн-платформе. Новый сериал от режиссера «Духлесс» Романа Прыгунова рассказывает о том, как знаменитый столичный детектив прилетает в северный город Чангадан для раскрытия убийства дочери владельца урановых рудников. Тело девушки нашли на месте жертвоприношений местному божеству — Духу озера. Съемки проходили в Мурманской области у подножья Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр, с которыми связано множество мрачных саамских легенд.

фото: telegram-канал «Мало Ямала»