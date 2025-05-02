Трамп задумал вывести из эксплуатации МКС

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Трамп захотел выйти из МКС
Трамп захотел выйти из МКС Фото:

Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование Международной космической станции (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году. Об этом сообщает Белый дом в опубликованном заявлении по вопросам космической политики.

«Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объема исследований на борту МКС в рамках подготовки к ее выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции», — говорится в соответствующем документе. Он размещен Белым домом. Также подчеркивается, что в ближайшие годы должны быть проработаны альтернативные пути развития американских пилотируемых программ в космосе.

План по выводу МКС из эксплуатации предусматривает тесное сотрудничество с международными партнерами, а также поиск коммерческих решений для использования низкой околоземной орбиты в будущем. Причем о планах выхода США и программы МКС обсуждались еще в начале этого года. 

Ранее НАСА и Роскосмос уже сообщали о совместной работе над планом завершения эксплуатации МКС, при этом США намерены поддерживать проект до 2030 года, а Россия — до 2028 года. Вопросы окончания работы станции регулярно обсуждаются между странами, а экипажи обеих стран продолжают сотрудничество в рамках совместных миссий.

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Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование Международной космической станции (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году. Об этом сообщает Белый дом в опубликованном заявлении по вопросам космической политики. «Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объема исследований на борту МКС в рамках подготовки к ее выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции», — говорится в соответствующем документе. Он размещен Белым домом. Также подчеркивается, что в ближайшие годы должны быть проработаны альтернативные пути развития американских пилотируемых программ в космосе. План по выводу МКС из эксплуатации предусматривает тесное сотрудничество с международными партнерами, а также поиск коммерческих решений для использования низкой околоземной орбиты в будущем. Причем о планах выхода США и программы МКС обсуждались еще в начале этого года.  Ранее НАСА и Роскосмос уже сообщали о совместной работе над планом завершения эксплуатации МКС, при этом США намерены поддерживать проект до 2030 года, а Россия — до 2028 года. Вопросы окончания работы станции регулярно обсуждаются между странами, а экипажи обеих стран продолжают сотрудничество в рамках совместных миссий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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