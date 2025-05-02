Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу

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Агата Муцениеце и Петр Дранга объявили о помолвке
Агата Муцениеце и Петр Дранга объявили о помолвке Фото:

Российская актриса Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Об этом актриса сообщила лично в своих социальных сетях, подтвердив слухи о помолвке.

«Я сказала „да“», — написала Муцениеце на своей странице, сопроводив публикацию фотографией с будущим супругом. Ее слова приводит Starhit. При этом поклонники пары давно подозревали, что артисты готовятся к свадьбе, а некоторые даже считали, что торжество уже состоялось, однако только сейчас информация была официально подтверждена самой актрисой.

Судя по размещенным в социальных сетях фото и видео, пара сейчас отдыхает на южном побережье Крыма. Вместе с ними на курорт отправилась и дочь Агаты Мия.

Тем временем между Муцениеце и ее бывшим мужем Павлом Прилучным все еще продолжается судебный процесс по вопросам общения с их 12-летним сыном Тимофеем. Следующее заседание назначено на 21 мая.

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Российская актриса Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Об этом актриса сообщила лично в своих социальных сетях, подтвердив слухи о помолвке. «Я сказала „да“», — написала Муцениеце на своей странице, сопроводив публикацию фотографией с будущим супругом. Ее слова приводит Starhit. При этом поклонники пары давно подозревали, что артисты готовятся к свадьбе, а некоторые даже считали, что торжество уже состоялось, однако только сейчас информация была официально подтверждена самой актрисой. Судя по размещенным в социальных сетях фото и видео, пара сейчас отдыхает на южном побережье Крыма. Вместе с ними на курорт отправилась и дочь Агаты Мия. Тем временем между Муцениеце и ее бывшим мужем Павлом Прилучным все еще продолжается судебный процесс по вопросам общения с их 12-летним сыном Тимофеем. Следующее заседание назначено на 21 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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