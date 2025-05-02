Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу

Российская актриса Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Об этом актриса сообщила лично в своих социальных сетях, подтвердив слухи о помолвке.
«Я сказала „да“», — написала Муцениеце на своей странице, сопроводив публикацию фотографией с будущим супругом. Ее слова приводит Starhit. При этом поклонники пары давно подозревали, что артисты готовятся к свадьбе, а некоторые даже считали, что торжество уже состоялось, однако только сейчас информация была официально подтверждена самой актрисой.
Судя по размещенным в социальных сетях фото и видео, пара сейчас отдыхает на южном побережье Крыма. Вместе с ними на курорт отправилась и дочь Агаты Мия.
Тем временем между Муцениеце и ее бывшим мужем Павлом Прилучным все еще продолжается судебный процесс по вопросам общения с их 12-летним сыном Тимофеем. Следующее заседание назначено на 21 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.