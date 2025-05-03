Беспилотники ВСУ угрожают Северной Осетии

Власти Северной Осетии объявили о введении режима опасности
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Меняйло призвал сохранять спокойствие в связи с введением опасности БПЛА
Меняйло призвал сохранять спокойствие в связи с введением опасности БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Северной Осетии объявили о введении режима опасности атаки с беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он уточнил, что в республике функционирует Оперативный штаб, и  призвал сохранять спокойствие.

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Власти Северной Осетии объявили о введении режима опасности атаки с беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. «Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он уточнил, что в республике функционирует Оперативный штаб, и  призвал сохранять спокойствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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