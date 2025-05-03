Беспилотники ВСУ угрожают Северной Осетии

Меняйло призвал сохранять спокойствие в связи с введением опасности БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Северной Осетии объявили о введении режима опасности атаки с беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он уточнил, что в республике функционирует Оперативный штаб, и призвал сохранять спокойствие.
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