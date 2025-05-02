В Европе изымут около 3 млрд евро замороженных активов России

В Европе планируют конфисковать и перераспределить около трех миллиардов евро из российских активов, замороженных в бельгийской клиринговой компании Euroclear. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении, а также на слова двух источников.
«Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро (3,4 миллиарда долларов США) из российских средств, замороженных в бельгийской клиринговой компании», — сообщили в Reuters. По данным агентства, такое решение принято в ответ на действия Москвы, которая ранее изъяла денежные средства иностранных инвесторов на территории России.
По словам источников агентства, эти средства будут направлены на компенсации западным инвесторам, чьи активы были изъяты в РФ в последние месяцы. В публикации отмечается, что Россия в попытках вернуть миллиарды замороженных на западе активов изъяла деньги западных инвесторов в качестве компенсации.
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