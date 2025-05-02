Спасатели МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ в Горловке

В результате атаки беспилотников на Никитовский район Горловки (ДНР) пострадали восемь сотрудников МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел во время тушения пожара, который возник в хозяйственной постройке после удара дрона.
«Днем огнеборцы ДНР МЧС России выехали в Никитовский район: горела хозпостройка из-за атаки БПЛА, во время тушения активизировались беспилотники. Бойцы несколько раз спускались в укрытие. Продолжать работу было невозможно», — говорится в официальном сообщении пресс-службы МЧС России, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Восемь сотрудников доставлены с акубаротравмой (травма в результате действия акустической взрывной волны — прим. URA.RU) в больницу. Также поврежден штабной автомобиль.
По информации источника, пожарные были вынуждены несколько раз прерывать работу и укрываться от продолжающихся атак дронов, что сделало дальнейшее тушение невозможным. После эвакуации пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.
Атаки беспилотников на территории ДНР и других регионов России участились за последнее время. На днях сообщалось об обстрелах Горловки. Тогда в результате происшествия пострадали 16 гражданских.
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