Спасатели МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ в Горловке

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Специалисты МЧС пострадали при атаке украинских дронов по Горловке
Специалисты МЧС пострадали при атаке украинских дронов по Горловке Фото:

В результате атаки беспилотников на Никитовский район Горловки (ДНР) пострадали восемь сотрудников МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел во время тушения пожара, который возник в хозяйственной постройке после удара дрона.

«Днем огнеборцы ДНР МЧС России выехали в Никитовский район: горела хозпостройка из-за атаки БПЛА, во время тушения активизировались беспилотники. Бойцы несколько раз спускались в укрытие. Продолжать работу было невозможно», — говорится в официальном сообщении пресс-службы МЧС России, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Восемь сотрудников доставлены с акубаротравмой (травма в результате действия акустической взрывной волны — прим. URA.RU) в больницу. Также поврежден штабной автомобиль.

По информации источника, пожарные были вынуждены несколько раз прерывать работу и укрываться от продолжающихся атак дронов, что сделало дальнейшее тушение невозможным. После эвакуации пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Атаки беспилотников на территории ДНР и других регионов России участились за последнее время. На днях сообщалось об обстрелах Горловки. Тогда в результате происшествия пострадали 16 гражданских.

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В результате атаки беспилотников на Никитовский район Горловки (ДНР) пострадали восемь сотрудников МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел во время тушения пожара, который возник в хозяйственной постройке после удара дрона. «Днем огнеборцы ДНР МЧС России выехали в Никитовский район: горела хозпостройка из-за атаки БПЛА, во время тушения активизировались беспилотники. Бойцы несколько раз спускались в укрытие. Продолжать работу было невозможно», — говорится в официальном сообщении пресс-службы МЧС России, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне. Восемь сотрудников доставлены с акубаротравмой (травма в результате действия акустической взрывной волны — прим. URA.RU) в больницу. Также поврежден штабной автомобиль. По информации источника, пожарные были вынуждены несколько раз прерывать работу и укрываться от продолжающихся атак дронов, что сделало дальнейшее тушение невозможным. После эвакуации пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются. Атаки беспилотников на территории ДНР и других регионов России участились за последнее время. На днях сообщалось об обстрелах Горловки. Тогда в результате происшествия пострадали 16 гражданских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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