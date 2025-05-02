Microsoft отменяет пароли для пользователей ПК

Компания Microsoft начинает по умолчанию предлагать пользователям при регистрации новых учетных записей использовать методы входа без пароля, такие как пропускные ключи, push-уведомления и ключи безопасности. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на официальное заявление компании.
«Новые учетные записи Microsoft теперь будут „без пароля по умолчанию“. У новых пользователей будет несколько вариантов входа в учетную запись без пароля, и им никогда не придется регистрировать пароль. Существующие пользователи могут зайти в настройки своей учетной записи, чтобы удалить свой пароль», — рассказали представители компании. Там также подчеркнули, что новые методы позволяют повысить защищенность пользователей и упростить процесс входа в систему.
Кроме того, Microsoft внедрила обновленный дизайн окна входа в систему Windows, в котором изменился порядок шагов аутентификации. Теперь интерфейс лучше адаптирован для работы с ключами безопасности и другими беспарольными технологиями, что делает переход к новым стандартам более удобным для конечных пользователей. В компании считают, что эти изменения позволят значительно снизить риски, связанные с традиционными паролями, и ускорить массовое внедрение современных способов защиты данных.
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