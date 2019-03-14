Песня «Курара Чибана» выпущена еще в 2012 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Песня уральской группы «Курара» стала саундтреком к новому сериалу «Мертвое озеро». Мистический детектив называют русской версией популярного сериала «Твин Пикс».

«Песня «Курара Чибана» екатеринбургской группы «Курара» стала саундтреком к сериалу «Мертвое озеро», — рассказали «URA.RU» представители ТНТ-PREMIER. «Курара Чибана» была написана еще в 2012 году, в записи трека приняли участие популярные уральские музыканты Саша Гагарин из группы «Сансара» и Катя Павлова из «Обе Две».

Премьера «Мертвого озера» состоится 14 марта на онлайн-платформе. Новый сериал от режиссера «Духлесс» Романа Прыгунова рассказывает о том, как знаменитый столичный детектив прилетает в северный город Чангадан для раскрытия убийства дочери владельца урановых рудников. Тело девушки нашли на месте жертвоприношений местному божеству — Духу озера.

Одну из ролей в сериале сыграет уральский актер, уроженец Златоуста Александр Робак. Артиста впечатлили сильный актерский состав и хороший сценарий, который, как отмечал Робак в интервью ТНТ, необычен для российских экранов. Драматургия сериала выстроена, по словам артиста, «не клишировано и не шаблонно».

Также в сериале сыграют актрисы-близнецы Ксения и Полина Кутеповы. Режиссер картины предложил актрисам особенную технологию съемок, но секрета не раскрывает.

Съемки проходили в Мурманской области, у подножья Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр. С этими местами связано множество мрачных саамских легенд, а во время съемок температура опускалась до минус 50 градусов, поэтому условия работы артистов смело можно назвать экстремальными.