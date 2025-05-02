Tefal подала в суд на блогера-психолога Веронику Степанову

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На Степанову подали в суд за нарушение авторских прав Tefal
На Степанову подали в суд за нарушение авторских прав Tefal Фото:

Компания Tefal, занимающаяся бытовой техникой, подала иск к психологу Веронике Степановой, известной по каналу на YouTube. Согласно опубликованным судебным документам, Tefal требует взыскать со Степановой два миллиона рублей в связи с нарушением авторских прав.

«Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Н.Н. Дорохова, ознакомившись с исковым заявлением ТЕФАЛЬ (ФР) к индивидуальному предпринимателю Степановой Веронике Юрьевне о взыскании», — говорится в материалах суда,опубликованных на сайте Арбитражного суда. Также в документах указано, что иск касается нарушения авторских прав со стороны ответчика. В судебных материалах уточняется, что предварительное заседание назначено на 14 июля 2025 года.

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Компания Tefal, занимающаяся бытовой техникой, подала иск к психологу Веронике Степановой, известной по каналу на YouTube. Согласно опубликованным судебным документам, Tefal требует взыскать со Степановой два миллиона рублей в связи с нарушением авторских прав. «Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Н.Н. Дорохова, ознакомившись с исковым заявлением ТЕФАЛЬ (ФР) к индивидуальному предпринимателю Степановой Веронике Юрьевне о взыскании», — говорится в материалах суда,опубликованных на сайте Арбитражного суда. Также в документах указано, что иск касается нарушения авторских прав со стороны ответчика. В судебных материалах уточняется, что предварительное заседание назначено на 14 июля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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