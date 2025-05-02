Tefal подала в суд на блогера-психолога Веронику Степанову

Компания Tefal, занимающаяся бытовой техникой, подала иск к психологу Веронике Степановой, известной по каналу на YouTube. Согласно опубликованным судебным документам, Tefal требует взыскать со Степановой два миллиона рублей в связи с нарушением авторских прав.
«Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Н.Н. Дорохова, ознакомившись с исковым заявлением ТЕФАЛЬ (ФР) к индивидуальному предпринимателю Степановой Веронике Юрьевне о взыскании», — говорится в материалах суда,опубликованных на сайте Арбитражного суда. Также в документах указано, что иск касается нарушения авторских прав со стороны ответчика. В судебных материалах уточняется, что предварительное заседание назначено на 14 июля 2025 года.
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