Свердловская область уступила лидерство по заболеваемости ВИЧ

В Свердловской области на данный момент носителей ВИЧ и больных СПИДом 1803 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидером по числу инфицированных ВИЧ на 100 тысяч жителей стала Кемеровская область, где по итогам прошлого года было зафиксировано 1 833 зараженных. В Свердловской области на данный момент носителей ВИЧ и больных СПИДом 1803 человека. Данные приведены в отчете Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.

В числе наиболее пораженных регионов с ВИЧ числятся практически все уральские: ХМАО — 1296,5, Челябинская область (1259,1), Тюменская (1196,3), Пермский край (1108,9) и Курганская область (954,6). В эту же группу входят Москва и Московская область, санкт-петербург и ряд городов центральной России. «В этих неблагополучных регионах проживает более половины всего населения страны — 59%», — отмечается в документе, который приводит «Коммерсант».

Во время диагностики выяснилось, что ВИЧ-инфекция чаще всего диагностировалась в возрасте 30—50 лет.

По мнению экспертов, ВИЧ-инфекция «вышла за пределы уязвимых групп населения» и теперь активно распространяется среди населения. Врачи подчеркивают, что впервые выявленные в прошлом году люди, в 2018 году, заразились при гетеросексуальных контактах (57,5%).

Ранее стало известно, что ВИЧ-тестирование сотрудников собираются проводить прямо на рабочем месте.