Шнуров ответил на заявление патриарха о строительстве храмов, намекнув на сквер в Екатеринбурге

Сергей Шнуров прокомментировал слова патриарха Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Певец, фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о строительстве храмов. Стихотворение на эту тему музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Шнуров разместил пост новости, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказывает, что РПЦ возводит по три храма в сутки, а за последние 10 лет их было построено 30 тысяч. Певец заявил, что это «символично» и «канонично», учитывая, что на земле «хоромы строят» для «Отца, Сына и, конечно, Духа». При этом Шнуров увидел противоречие. «Пусть не хватает нам жилищ, но где же Богу жить, ей-богу?» — заметил автор. «Больницы, школы, даже скверы пусть погодят, это не к спеху», — добавил он. «Нам тут без православной веры болеть, гулять, работать (незачем — прим.ред.)», — заключил Шнуров.

В Екатеринбурге в мае прошли несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле драмтеатра. В течение нескольких дней защитники сквера требовали остановить стройку собора. На митинги отреагировал президент РФ Владимир Путин. Он предложил властям узнать мнение жителей. Опрос екатеринбуржцев показал, что большинство поддерживает возведение собора, но на другом месте. Стройку в сквере приостановили, забор, появление которого спровоцировало людей на протест, разобрали.