Курганский завод заключил самый крупный контракт за свою историю

«Кургандормаш» поставит технику на полмиллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие три месяца «Кургандормаш» должен поставить в Санкт-Петербург 74 единицы техники для уборки улиц на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Это самый крупный контракт, заключенный руководством завода за всю его историю, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия.

«Сейчас завод выполняет контракт, аналогов которому в его истории еще не было. Почти 550 млн рублей за 74 единицы техники», — рассказал представитель «Кургандормаша». Речь идет о комбинированных дорожных машинах, разработанных в Кургане и предназначенных для уборки улиц как зимой, так и летом.

Чтобы выполнить заказ в максимально сжатые сроки, предприятие перешло на работу в три смены, приняло на работу 40 сотрудников, приобрело дополнительно пять станков и договорилось с ПАО «КамАЗ» об ускоренной поставке шасси, рассказал первый заместитель гендиректора «Кургандормаша» Юрий Авдалов. По его словам, контракт также позволит увеличить налоговые поступления в зауральский бюджет.

Вопросы развития промышленности неоднократно поднимал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. В первые же дни после назначения на этот пост он заявлял, что это позволит повысить собираемость налогов и будет способствовать росту экономики региона.