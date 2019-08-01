Уралец лишился раритетного Chrysler из-за мошенников

Автомобиль Chrysler пришлось вернуть банку (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сургутянин по решению суда лишился раритетного автомобиля Chrysler, покупка которого обошлась ему в несколько миллионов рублей. Машина, как позже выяснилось, оказалась в залоге. Об этой ситуации «URA.RU» сообщили в пресс-службе нотариальной палаты ХМАО.

Машина была куплена с рук, прежний владелец приобрел ее в кредит и до полной выплаты автомобиль находился в залоге. Спустя два года Chrysler арестовали судебные приставы для погашения имеющейся задолженности перед банком. «При покупке машины я подписывал договор купли-продажи, где было прописано, что данный автомобиль не обременен третьими лицами, не находится в залоге. Я предоставил этот договор суду и вместе с адвокатом пытался доказать, что являюсь добросовестным покупателем. Однако, как показывает практика, этого было недостаточно суду», — цитирует пресс-служба нотариальной палаты ХМАО сургутянина.

После решения сургутского городского суда и двух проигранных апелляций владелец автомобиля был вынужден расстаться со своим Chrysler. В нотариальной палате ХМАО корреспонденту «URA.RU» рассказали, что в последнее время произошло довольно много случаев, когда покупатели приобретают залоговые и арестованные машины. «Если машина находится в залоге у банка, это вовсе не означает, что ее нельзя купить или продать. Схемы сделок с залоговыми автомобилями существуют довольно длительный срок, и граждане ими успешно пользуются. Если вы согласны на сделку, то лучше провести ее в отделении банка, в залоге у которого находится машина, — прокомментировала вице-президент нотариальной палаты Югры Елена Соловьева.

Также она добавила, что избежать неприятной ситуации можно, проверив автомобиль по VIN-номеру автомобиля на официальном сайте реестра залогов движимого имущества федеральной нотариальной палаты.