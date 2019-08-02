В тюменском УФСИН за 10 месяцев сменился второй начальник

Полковник внутренней службы Евгений Баранцев назначен врио главы управления ФСИН по Тюменской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полковник внутренней службы Евгений Баранцев назначен врио главы управления ФСИН по Тюменской области. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. На этом посту Баранцев сменил Сергея Кусакина.

Баранцев начал работать в тюменском ведомстве в мае в качестве замначальника управления. До этого полковник работал в Омске, откуда он родом. Согласно данным с сайта УФСИН, с 1996 по 2000 год Баранцев служил в омском УВД, затем перешел областное управление федеральной службы наказаний. Кусакин так и не избавился от приставки «врио» вплоть до замены на Баранцева.

Его предшественник Сергей Кусакин возглавил структуру в октябре 2018 года, после выхода на пенсию предыдущего начальника Алексея Костенко. «URA.RU» сообщало, что отставку Костенко связывали с пытками в ярославской колонии №1. Кроме того, рассматривалась версия его возможной причастности к нарушениям коррупционного характера.