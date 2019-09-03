Тюменские врачи удалили у ребенка опухоль с зубами и волосами

Тюменские хирурги впервые столкнулись с подобным случаем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Детские хирурги Тюменской ОКБ №2 удалили у 10-летней девочки двухкилограммовую опухоль с фрагментами волос и зубов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ребенок пожаловался родителям на резкие боли в животе. Девочку отвели в больницу, где врачи сделали ей УЗИ. «Исследование показало, что боль вызывает объемное — около 20 сантиметров в диаметре — новообразование. Ребенка экстренно госпитализировали. Консилиумом врачи решили удалять опухоль ввиду ее больших размеров путем проведения открытого хирургического вмешательства», — сообщили в пресс-службе больницы, отметив, что врачи впервые столкнулись со столь большой тератомой (доброкачественные опухоли, которые возникают из-за нарушения развития клеток — прим. ред.) в своей практике.

В медучреждении добавили, что в ходе операции хирургам удалось удалить тератому весом более двух килограммов. «Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов», — отметили медики.

Операция прошла успешно, сейчас девочку выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.