Вылет самолета авиакомпании «Ямал» задержан на шесть часов

Вылет Airbus A320 в Краснодар задерживается на 6 часов Фото: Владимир Жабриков

Рейс авиакомпании «Ямал» по маршруту Ноябрьск — Краснодар задерживается на 6 часов. Об этом «URA.RU» сообщили в справочной ямальского аэропорта.

По данным онлайн-табло, вылет Airbus A320 должен был состояться 4 сентября в 15:10, но был задержан до 21:00. «Будет замена воздушного судна. Была техническая неисправность у самолета. Сейчас летит новый борт. Отправление будет в 21:00», — уточнили в справочной аэропорта в Ноябрьске.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе АТК «Ямал» не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.