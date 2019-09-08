06 сентября 2019

Наблюдатели подвели итог нарушениям на выборах в Зауралье

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования 2019. Курган, герб россии, кабинка для голосования, избирательный участок, избирательная комиссия, выборы, бюллетени, голосование
Выборы в Зауралье прошли без существенных нарушенийФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным наблюдателей, выборы в Курганской области прошли с минимумом нарушений. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил глава региональной общественной палаты Михаил Белоусов, который возглавляет центр мониторинга прошедших выборов в Зауралье.

«Каких-то существенных нарушений не было. Поток обращений был весьма скромным. Большинство просто не подтвердилось. Те, что подтвердились — проверяются избиркомом и полицией», — уточнил Белоусов.

Он добавил, что в области работало более тысячи наблюдателей. «Люди подошли очень ответственно. Тем более с учетом того, что работали бесплатно. Приятно удивлен ответственностью людей», — отметил председатель общественной палаты.

8 сентября в Зауралье прошли выборы губернатора, а также голосование по более 300 муниципальным избирательным кампаниям. К 18.00 явка избирателей составила 37,36%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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