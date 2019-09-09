В Facebook и Google прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы

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За сообщения, которые могли видеть избиратели, должны ответить рекламодателиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компании Facebook и Google заявили, что не несут ответственности за политическую рекламу на своей платформе в день тишины и единый день голосования в России.

«Ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели», — передает Reuters заявление соцсети. В Google изданию ответили, что поддерживают законную политическую рекламу, но не стали уточнять, распространялись ли такие сообщения в день выборов.

В день выборов — 8 сентября — Роскомназдор заявил, что Google, Facebook и YouTube распространяли политическую рекламу. Данные действия надзорный орган квалифицировал как вмешательство в суверенные дела России, напоминает RT. Позже в Госдуме отметили, что изучат данные о вмешательстве.

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