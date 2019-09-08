Госдума заинтересовалась вмешательством Google и Facebook в выборы

В Госдуме изучат данные Роскомнадзора о вмешательстве в выборы со стороны Google, Facebook и YouTube. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
«Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены», — приводит слова Пискарева РИА «Новости».
Ранее ведомства заявляли, что на сайтах зарубежных компаний была опубликована политическая реклама в единый день голосования. При этом Роскомнадзор предупреждал Google и Facebook о недопустимости такой рекламы в этот день. О вмешательстве иностранных компаний в выборы сообщил также глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.