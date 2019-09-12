Югорского мэра обвинили в давлении на общественников

Общественники назвали заседания совета бесполезной тратой времени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На главу города Нягани Ивана Ямашева пожаловались губернатору Югры Наталье Комаровой. По мнению автора жалобы Нонны Некрасовой, существующий общественный совет обслуживает интересы власти, а не горожан. С копией обращения ознакомилось «URA.RU».

«Органами исполнительной власти Нягани, в лице главы города Ямашева, организован и практически завершен рейдерский захват общественного совета города», — пишет Некрасова.

По словам женщины, созданный 15 лет назад общественный совет до прихода на пост главы города Ямашева служил интересам горожан. «Поднимались и обсуждались, порой очень горячо, крайне острые и неудобные для власти вопросы. Но городской властью это воспринималось адекватно: мнение совета имело вес и влияло на принятие решений», — напоминает член общественного совета Некрасова.

По ее мнению, Ямашева не устроило то, что совет вмешивается в проводимую им политику и глава стал цензурировать повестку заседаний, не допускать обсуждение острых тем, якобы, использовать общественников для «легализации» своих решений, как поддержанных горожанами.

Отвечая на запрос «URA.RU», Ямашев отверг все обвинения. «[Я] всегда готов рассмотреть все предложения и инициативы от лидеров общественного мнения, которые пойдут во благо и на пользу жителей нашего города, а не в угоду личных интересов конкретных личностей в реализации их […] прав», — прокомментировал письмо глава города.