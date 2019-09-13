В здании обрушилась стена
В Ялуторовске (Тюменская область) рухнули внутренние перекрытия и стена здания. ОБ этом «URA.RU» рассказали в мэрии города.
Инцидент произошел на улице Революции, 186. «Это административное здание. Раньше оно принадлежало заводу железо-бетонных изделий, который в течение нескольких лет находился на стадии банкротства. Здание выкупил предприниматель, видимо, начал производить там ремонтные работы», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь администрации Ялуторовска Сергей Назаров.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются причины произошедшего.