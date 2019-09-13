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В Тюменской области рухнула стена здания. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В здании обрушилась стенаФото: Телекомпания «Стелла». Ялуторовск, VK

В Ялуторовске (Тюменская область) рухнули внутренние перекрытия и стена здания. ОБ этом «URA.RU» рассказали в мэрии города.

Инцидент произошел на улице Революции, 186. «Это административное здание. Раньше оно принадлежало заводу железо-бетонных изделий, который в течение нескольких лет находился на стадии банкротства. Здание выкупил предприниматель, видимо, начал производить там ремонтные работы», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь администрации Ялуторовска Сергей Назаров.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются причины произошедшего.

Фото «Подслушано Ялуторовск». VK

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© Служба новостей «URA.RU»
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