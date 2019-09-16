Проблемную улицу в Кургане открыли досрочно, но ненадолго

Капремонт канализационного коллектора по улице Омской в Кургане завершили на две недели объявленного ранее срока. 16 сентября обе полосы открыли для движения автомобилей, однако в ближайшее время здесь начнется укладка асфальта.
«Подрядчик АО „Водный Союз“ покидает улицу Омскую, выполнив все необходимые работы по укладке чернового покрытия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. «Мы уходим с объекта с чувством выполненного долга. Один из самых аварийных участков городского коллектора заменен на новую трубу, срок службы которой — полвека», — рассказал гендиректор компании Владимир Овсянников.
Подрядчики «Водного Союза» заменили километровый участок напорного канализационного коллектора и подготовили улицу к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: уложили выравнивающий слой асфальтобетона, формирующий профиль автодороги. Теперь муниципальный подрядчик может приступать к укладке финишного слоя.
Во время укладки асфальта движение будет также реверсивным, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. В ближайшее время здесь начнутся работы по обустройству нового дорожного полотна, которые планируют завершить к 15 октября.
К капремонту канализационного коллектора на улице Омской приступили в начале июня. Работы планировалось завершить к 30 сентября. Стоимость работ составила около 31,5 млн рублей, они финансировались за счет субсидии из бюджета Кургана.